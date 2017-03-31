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Неуверенные в себе женщины запоминают мужчин менее красивыми - исследование

31.03.2017 18:11 ПЛН, Псков

На то, как состоящие в отношениях женщины запоминают чужие лица, влияет их отношение к собственной привлекательности, выяснили исследователи из Университета Абертай. Исследование было опубликовано в журнале Cognition, пишет «Газета.Ru».
 
Исследование показало, что неуверенные в себе женщины запоминали других женщин более красивыми, чем те были на самом деле, а мужчин - наоборот, менее привлекательными. В эксперименте состоявшим в отношениях женщинам нужно было по три секунды смотреть на фотографии лиц и сообщать, видели ли они их раньше. Некоторые лица были изменены с помощью компьютерной графики. Рассматривая измененные лица, неуверенные в себе участницы «узнавали» более красивые вариации женских лиц и менее красивые - мужских.
 
Как отмечают авторы исследования, результаты говорят о том, что наше восприятие собственной привлекательности и мысли о текущих отношениях влияют на то, как мы запоминаем внешность незнакомых людей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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