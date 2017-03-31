1 апреля в Псковской области воздух прогреется до +10 градусов

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Псковичей приглашают попробовать свои силы во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка»
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь.
Ветер южных направлений 3-8 м/сек.
Температура по области: ночью 0…-5 градусов, днем +5…+10 градусов С.
Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Источник: Псковская Лента Новостей