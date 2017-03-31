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1 апреля в Псковской области воздух прогреется до +10 градусов

31.03.2017 17:54 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь.

Ветер южных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью 0…-5 градусов, днем  +5…+10 градусов С.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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