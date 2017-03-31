Топилин против увеличения оплачиваемого отпуска на 15 дней за ненормированный рабочий день

Глава Минтруда Максим Топилин не считает, что за ненормированный рабочий день следует дополнительно увеличить на 15 суток оплачиваемый отпуск.

«Этот законопроект есть. Точно не помню, есть ли на него отрицательный или положительный отзыв правительства, - думаю, что он скорее отрицательный. Я сейчас не думаю, что нам нужно говорить, что у нас недостаточно отпусков. В трудовом законодательстве в этом плане все сбалансировано», - сказал М.Топилин журналистам в пятницу, комментируя соответствующую законодательную инициативу, сообщает «Интерфакс».

Он напомнил, что в ТК РФ есть требования к оплате сверхурочных, есть также достаточное количество дополнительных отпусков.

По словам министра, следует идти по пути повышения производительности труда, но «ни в коем случае не сокращать и не увеличивать отпуска».

«Здесь мне кажется, в законодательстве достаточно сбалансированная конструкция. Эти инициативы должны быть слышны от работодателей и от профсоюзов, но ни работодатели, ни профсоюзы нам, насколько мне известно, инициатив по изменению отпусков не вносили. Здесь нужно слушать эти стороны, наверное, это не должно быть партийными инициативами», - сказал глава Минтруда.

С идеей увеличить от 3 до 15 дней отпуска для работников с ненормированным рабочим днем выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату.

Источник: Псковская Лента Новостей