Реальный размер средней пенсии в РФ в феврале снизился на 0,6% - Росстат

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в феврале 2017 года увеличился в номинальном выражении на 4% по сравнению с февралем 2016 года и составил 12 тыс. 893 руб., сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В то же время в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в феврале снизился на 0,6% по сравнению с февралем прошлого года.

Средний размер назначенных пенсий в феврале 2017 года составил 35,9% от средней начисленной зарплаты по стране.

Источник: Псковская Лента Новостей