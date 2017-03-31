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Реальный размер средней пенсии в РФ в феврале снизился на 0,6% - Росстат

31.03.2017 16:15 ПЛН, Псков

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в феврале 2017 года увеличился в номинальном выражении на 4% по сравнению с февралем 2016 года и составил 12 тыс. 893 руб., сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В то же время в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в феврале снизился на 0,6% по сравнению с февралем прошлого года.

Средний размер назначенных пенсий в феврале 2017 года составил 35,9% от средней начисленной зарплаты по стране.

Источник: Псковская Лента Новостей



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