В адрес директора Пушкиногорской школы-интернета внесено представление из-за создании добровольного фонда «БлагоДарю»

Прокуратурой Пушкиногорского района рассмотрена жалоба гражданина на незаконность действий родительского комитета при ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат» по созданию добровольного фонда «БлагоДарю».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе проверки установлено, что протоколом родительского комитета от 5 декабря 2016 года утверждено положение «О добровольном фонде родительского комитета «БлагоДарю» ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат». Одним из пунктов положения предусмотрено, что добровольные пожертвования родителями вносятся на банковскую карту либо на номер телефона в размере не менее 50 рублей. Владельцем карты является председатель родительского комитета.

Положение утверждено в присутствии председателя и членов родительского комитета школы-интерната, являющихся работниками образовательного учреждения. Председателем родительского комитета является лицо, замещающее должность секретаря руководителя школы-интерната.

Таким образом, имеется конфликт интересов между вышеуказанными работниками школы-интерната и родителями обучающихся детей, выразившийся в наличии у работников школы-интерната корыстной личной заинтересованности в привлечении денежных средств родителей обучающихся.

В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес директора школы-интерната 15 марта прокурором внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения. Инициирован вопрос о наличии в действиях вышеуказанных работников школы-интерната конфликта интересов на заседании комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных отношений в ГБОУ «Пушкиногорская школа-интернат».

Источник: Псковская Лента Новостей