Администрация Островского района принимает заявки на благоустройство дворов

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрация Островского района начинает принимать заявки на благоустройство дворов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, проект муниципальной программы размещен для общественного обсуждения на официальном сайте администрации Островского района http://ostrov.reg60.ru/.

Чтобы стать участником программы и сделать территорию комфортной для проживания, жителям района необходимо с 1 по 30 апреля 2017 г. (включительно) подать предложение, определиться с перечнем необходимых работ для включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу МО «Островский район» «Формирование комфортной городской среды в 2017 году»

Предложения принимаются в администрации Островского района в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Остров, ул. Островских Молодогвардейцев, д. 1, каб. 13.

За дополнительной информацией можно обратиться в комитет по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству по адресу: г.Остров, ул. Островских Молодогвардейцев, д. 1, каб. 13 или по телефону 3-11-49.

Источник: Псковская Лента Новостей