Голодец потребовала отслеживать факты появления долгов по зарплатам и немедленно на них реагировать

Вице-премьер Ольга Голодец потребовала от контролирующих органов немедленно реагировать на появление задолженности по заработной плате.

«Сейчас тема отслеживания своевременной выплаты заработной платы должна быть поставлена на особый контроль - работайте вместе с системой социального партнерства. Любой сигнал должен быть сразу вашим достоянием, вы тут же должны приходить», - сказала О.Голодец на коллегии Минтруда в пятницу, сообщает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что выплата заработной платы - это «абсолютный приоритет». «Зарплата должна быть выплачена вовремя, в срок и в полном объеме, и никаких оправданий на тему задержки приниматься не может», - добавила О.Голодец.

Вице-премьер также потребовала от властей и уполномоченных органов проверить региональные бюджеты - заложены ли там в достаточном объеме средства на зарплаты бюджетникам.

«Проверяйте бюджеты, вот сейчас Максим Анатольевич (Топилин, глава Минтруда - ред.) проверяет бюджеты по всей Российской Федерации, по каждому региону. Если вы видите что у вас недозаложены деньги - просигнализируйте об этом сейчас, а не в конце года, когда у вас выползут расхождения, и вы не будете знать, чем их закрывать», - сказала вице-премьер.

Источник: Псковская Лента Новостей