Голодец потребовала отслеживать факты появления долгов по зарплатам и немедленно на них реагировать

|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Вице-премьер Ольга Голодец потребовала от контролирующих органов немедленно реагировать на появление задолженности по заработной плате.
«Сейчас тема отслеживания своевременной выплаты заработной платы должна быть поставлена на особый контроль - работайте вместе с системой социального партнерства. Любой сигнал должен быть сразу вашим достоянием, вы тут же должны приходить», - сказала О.Голодец на коллегии Минтруда в пятницу, сообщает «Интерфакс».
Она подчеркнула, что выплата заработной платы - это «абсолютный приоритет». «Зарплата должна быть выплачена вовремя, в срок и в полном объеме, и никаких оправданий на тему задержки приниматься не может», - добавила О.Голодец.
Вице-премьер также потребовала от властей и уполномоченных органов проверить региональные бюджеты - заложены ли там в достаточном объеме средства на зарплаты бюджетникам.
«Проверяйте бюджеты, вот сейчас Максим Анатольевич (Топилин, глава Минтруда - ред.) проверяет бюджеты по всей Российской Федерации, по каждому региону. Если вы видите что у вас недозаложены деньги - просигнализируйте об этом сейчас, а не в конце года, когда у вас выползут расхождения, и вы не будете знать, чем их закрывать», - сказала вице-премьер.
Источник: Псковская Лента Новостей