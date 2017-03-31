Псковский Росреестр участвует в мероприятиях по предотвращению неконтролируемого пала травы

Росреестр совместно с рядом министерств и ведомств выполняет мероприятия по недопущению пожаров, возникающих в том числе при сплошном выжигании растительности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе регионального ведомства.

Перед Росреестром стоит задача оперативно предоставлять сведения о земельных участках, на которых возникли пожары, а также об участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы. Основными функциями Росреестра в данном направлении являются проведение профилактических мероприятий земельного надзора для предупреждения выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров на полях.

Для выполнения этих задач специалисты управления Росреестра по Псковской области в составе региональной межведомственной комиссии проводят обследования земельных участков с целью выявления возможных фактов возникновения пожаров, применяя при этом риск-ориентированный подход - проверки проводятся в большей части на земельных участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы на землях сельхозназначения и землях запаса.

В случае обнаружения фактов выжигания сухой растительности при проведении земельного надзора во всех территориальных органах Росреестра и филиалах Федеральной кадастровой палаты организовано взаимодействие с подразделениями МЧС России, Россельхознадзором, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по пресечению таких случаев.

Источник: Псковская Лента Новостей