Правительство РФ утвердило концепцию профилактики правонарушений несовершеннолетних

Проблема обеспечения помощью несовершеннолетних, находящихся в условиях психологического и социального неблагополучия, стоит остро в российских школах, лишь в половине из них в 2016 году были педагоги-психологи.

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года была утверждена распоряжением правительства РФ.

«Особого внимания требуют такие антиобщественные действия, как запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников, распространение лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые нередко воспринимаются как норма не только детьми, совершающими противоправные поступки, но и жертвами такого поведения», - говорится в концепции, опубликованной в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В ней констатируются случаи размещения в интернете видеосюжетов со сценами побоев, истязаний и иных насильственных действий в отношении малолетних детей и подростков, что значительно усугубляет психологические травмы жертвы.

«Кроме того, сам факт распространения в информационно-телекоммуникационных сетях подобных видеоматериалов способствует культивированию насилия среди несовершеннолетних и провоцирует их на подобные съемки», - говорится в концепции.

В ней отмечается, что в условиях психологического и социального неблагополучия несовершеннолетних особенно остро воспринимаются проблемы в сфере обеспечения их психологической и социальной помощью.

«В 2015/16 учебном году в штате каждой второй общеобразовательной организации (53,1%) имелись педагоги-психологи. Несмотря на увеличение за последние три года на 14% числа педагогов-психологов в общеобразовательных организациях, на каждого из специалистов приходилось примерно 880 учеников», - отмечается в документе.

На протяжении ряда лет, говорится в концепции, сохраняется высокая криминальная активность подростков младших возрастных групп. В 2016 году более чем на 6% по сравнению с 2014 годом возросло количество поставленных на учет несовершеннолетних, которые по возрасту еще не могут привлекаться к уголовной ответственности.

«Не теряет актуальности проблема повторной преступности несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях», - подчеркивается в документе.

В 2016 году 3082 человека (15,5%) из числа несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекциях, ранее привлекались к уголовной ответственности, более 5,5 тыс. человек (27,7%) осуждены за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.

В концепции отмечается, что «в течение последних лет большую активность приобретает проблема совершения несовершеннолетними преступлений в состоянии наркотического опьянения».

Вместе с тем, профилактическая работа, которая должна вестись с несовершеннолетним, «должна быть направлена, прежде всего, на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, развитие программ профилактики семейного неблагополучия, повышение уровня жизни».

Для раннего предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних должно быть направлено создание благоприятных условий их социального развития, раскрытие и усиление их положительных ресурсов.

«При разработке программ и планов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо учитывать социально-экономические, нравственно-этические и этнические особенности условий, обычаев и традиций субъектов РФ», - говорится в концепции.

Кроме того, необходимо совершенствовать деятельность центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, соответствующих комиссий и спецучреждений, в том числе в части развития и внедрения современных реабилитационных технологий.

Ожидается, что реализация концепции приведет к снижению доли несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте от 14 до 17 лет, снижению доли осужденных несовершеннолетних, совершивших повторные преступления.

Кроме того, среди ожиданий - «повышение до 100% доли несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных организациях».

Источник: Псковская Лента Новостей