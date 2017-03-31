«Акценты» Донецкого: Уличная активность, атаки на Цецерского и «кино не для всех»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Заголовки выпуска.

Лица улицы. В Пскове активизировались так называемые уличные протесты.

Уценка. Лидер псковского отделения партии «Родина» оценил работу мэра Пскова Ивана Цецерского.

Движущиеся картинки. Церемония кинопремии «Ника» превратилась в политический митинг.

Воскресный флешмоб сторонников Навального в Пскове — уже история, а вот весенний тренд: уличная активность разного рода «протестантов», похоже, только нарастает. На неделе в областном центре состоялось еще две уличных акции. Одна — у памятника Пушкину и крестьянке против печально нашумевшей системы «Платон», другая — одиночные пикеты партии «Родина» против политики городских властей и лично против главы Пскова Ивана Цецерского. На субботу намечена третья - акция садоводов-любителей и примкнувших к ним профсоюзов против повышения кадастровой стоимости земель. Заявленная численность участников митинга до 500 человек, то бишь весьма внушительно.

Такое впечатление, что господин Навальный со своей антикоррупционной повесткой дня разбудил страну. Но это только впечатление, причем обманчивое. На самом деле страна «очнулась» сама, просто реагируя на вызовы власти, старающейся перевалить бремя кризиса на плечи простых граждан. А граждане сопротивляются. Протесты дальнобойщиков начались не вчера, и этой весной только перешли в новую, более непримиримую фазу. Накануне муниципальных выборов, до которых осталось меньше чем полгода, можно было ожидать, что разного рода активисты, мечтающие о креслах в Псковской гордуме, начнут атаку на городскую власть и лично на Ивана Цецерского. Уверен, что нечто подобное мы увидим вскоре не раз и не два. Когда дачнику вдруг объявляют, что за земли общего пользования в садоводческом товариществе он должен выложить двадцать тысяч рублей, трудно ожидать, что садовод-любитель останется у своей хаты с краю, а не бросится впалой грудью на властную амбразуру — защищать свое суверенное право на клочок дачной землицы, на свои кровные и сокровенные шесть соток.

Все это вполне объективные вещи, и чуткий политик Навальный, как антенна, только уловил эти тенденции и смог их внятно сформулировать. За что и отправился на 15 суток на нары. На самом деле коррупция — только повод для народных протестов; истинная же причина некоторой активизации масс — все-таки настигшая всех нас победа холодильника над телевизором, о которой так долго говорили либералы всех мастей, и вот, кажется, случилось. Телевизору верят все меньше, потому что уж очень отличается картинка жизни, которую рисуют нам штатные пропагандисты, от посконных реалий. Эйфория от «Крыманашего» естественным образом выветрилась, как спирт из организма алкоголика, и осталось только тяжелое похмелье и неминуемый депрессняк. Вполне естественные реакции гражданского общества.

А что же власть? К середине недели вдруг обозначилось какое-никакое шевеление и в Государтсвенной Думе и в Совете Федерации. В частности, харизматичная спикерша Валентина Матвиенко неожиданно заявила по поводу коррупции: «Власть не должна просто констатировать, либо делать вид, что ничего не происходит». А мама Ксении Собчак, сенаторша Людмила Нарусова возмутилась тем, что телевидение демонстративно замалчивает протесты. Телевизор замалчивать перестал, но сделал это в своей обычной манере — устами лидера КПРФ Зюганова принялся в который раз нести чудовищную чушь про «оранжевую революцию», устами пресс-секретаря президента Пескова — про якобы подкуп молодежи, устами политологов телевизор принялся пугать майданом и жутким украинским сценарием. Наконец в четверг разродился репликой по протестам сам президент Путин, при этом повторив все те же мантры заклинателей змей: «...это инструмент арабской весны: мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине».

То есть Путин фактически процитировал телевизор, чем еще раз подтвердил старое подозрение либералов: у нас не столько власть управляет башнями-излучателями, сколько излучатели во-многом управляют властью, причем самой что ни на есть верховной, вплоть до первого лица. А это означает одно: никаких полезных выводов из случившегося наша власть не сделала и сделать не способна; она продолжает пребывать в своем специфическом черно-белом измерении, а народ выживает в своем собственном измерении, серо-буро-малиновом, здесь и сейчас, на презренной земле. Никакого общего языка не найдено, коммуникация если и есть, то крайне кривая, либо ее, увы, вообще нет. Как отрезало. Народ и власть живут по принципу: «Моя твоя не понимай». Народ им наверх толкает про Фому, а власть все мелет про Ерему, и ничего с этим поделать нельзя. А чем все это может закончиться, хорошо показал 1917-й год, столетие событий которого мы отмечаем в этом году.

Чем ближе муниципальные выборы, тем горячей публичные дискуссии о поведении власти. На этой неделе в такую дискуссию вступил лидер псковского отделения «Родины», скандальный местный политик Константин Вилков, который, уж назовем вещи своими именами, «опустил» мэра Пскова Ивана Цецерского. Сделал он это в эфире «Эха Москвы в Пскове» и сделал достаточно мягко, но это именно тот случай, когда мягко стелят, да твердо спать. Параллельно активисты «Родины» вышли на улицы города с обвинительными плакатами на шеях.

Главный пункт обвинения — непрофессионализм городского главы, цитирую: ««Я ничего против Ивана Цецерского как человека не имею. Меня интересует судьба города Пскова. - Высказался Вилков. - Управленец, мне кажется, мягко говоря, он неважный. Может быть, и профнепригодный. То, что происходит в городе, никого не оставляет равнодушным - ямы по колено, нет тротуаров, город в песке. Где администрация города? Где порядок? Где чистота?». Заявления, что называется, очевидные и беспроигрышные. Под ними наверняка подпишется чуть ли не каждый житель Пскова. Действительно, где? И про пыльные бури обязательно вспомним, и про тонны песка и грязи, наваленные на дороги и тротуары, которых нет.

Мэрия оперативно отреагировала на инвективы Вилкова, выставив в качестве публичного спарринг-партнера начальника отдела по информационно-аналитической работе, связям со СМИ и общественностью аппарата Псковской Гордумы Анну Насыбулину, которая заявила: «Политические провокации – это один из грязных методов ведения предвыборной кампании. К сожалению, не все кандидаты имеют возможность представить конкретную программу и достижения, поэтому они используют модель превозношения себя за счет попыток уничижения других. Учитывая, что самому господину Вилкову затруднительно представить свою чистую биографию, чтобы избиратель ему поверил, остается лишь одно – пытаться пачкать других».

В целом, она все свела к предстоящим выборам, и правильно сделала: а что здесь еще можно ответить? Рвутся к власти всякие «сомнительные личности» и, понятно, игнорируют, к примеру, месячник по благоустройству территорий, объявленный в Пскове, а главное, жизнью города они не живут. Тут, как говорится, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать: чем дальше, тем противостояние будет громче и скандальней. Вилков — политик молодой и креативный: что-нибудь эдакое обязательно придумает, причем, как показал недавний опыт, он действует не спорадически, а системно, что, кстати, у нас в Пскове в последние годы редкость.

Политические мастодонты расслабились и окончательно потеряли нюх, то бишь квалификацию. И здесь Вилков как будто взял несколько уроков у самой госпожи Насыбулиной, которая в бытность журналистом оппозиционного холдинга (тогда еще депутата Госдумы Михаила Кузнецова), действовала чрезвычайно грамотно и регулярно, буквально изматывая последние нервы губернатора Михайлова и его приближенных. Делала она это, понятно, не одна, а в команде, поэтому и рассмотрела потенциал Вилкова, прямо по пословице: «Рыбак рыбака видит издалека».

Сейчас-то госпожа Насыбулина играет за власть, тем не менее она прекрасно понимает, что, когда необходимо власть дискредитировать (в данном случае, господина Цецерского и Ко), то важно долбать как можно регулярней. Можно долбать по площадям, можно - точечно, но главное — без пауз. И если Вилков исполнит этот завет, то одним геморроем господин Цецерский не отделается. А поводов для беспрерывной долбежки в городе, как мы знаем, можно найти сколько угодно. Ходи, снимай на смартфон всякие косяки и выкладывай в сеть с комментариями.

Тут, собственно, и большой команды единомышленников не требуется, был бы креатив. Так что лично я предвкушаю в ближайшие месяцы крайне увлекательную кампанию и запасаюсь попкорном. Тем более, вскоре и другие «акторы» политического процесса подтянутся, и тоже до чего-нибудь креативненького дотумкают. Как со всем этим предвыборным карнавалом справится пресс-служба Цецерского — будем посмотреть.

И я завершаю. Очередной медийный скандал разразился в связи с отечественным телевидением, а именно трансляцией телеверсии церемонии вручения кинопремии «Ника». Как и ожидалось, церемония была жестко отцензурирована. Из нее вырезали большинство политических выступлений. Тут следует сказать, что кинематографическая премия «Ника», в отличие от державного «Золотого Орла» Никиты Михалкова, всегда была этаким рассадником либерализма. Здесь она недалеко ушла от Голливуда, который тоже славится своими левыми воззрениями и симпатией к демократам.

Так вот, минувшая церемония ожидаемо превратилась в своего рода политический митинг, а выступления режиссеров и актеров, которые залупились против власти, сейчас активно распространяются в сети. Особенно большой резонанс вызвали спичи режиссера Александра Сокурова, актрисы Елены Кореневой, сценариста Юрия Арабова и документалиста Виталия Манского, заявившего, что мы сами «просрали страну». Ведущему церемонии Юлию Гусману оставалось только шутить над словами коллег и предрекать, что все с точки зрения власти непотребности обязательно вырежут, как в старые добрые времена резали американские фильмы, выпускаемые в советский прокат.

Так и вышло. Как подсчитали сотрудники проекта «Открытая Россия», из записи церемонии, которую все-таки показали на канале НТВ, вырезали слова шести выступающих, так или иначе говоривших о политике, о политзаключенных, о том, что нельзя делать вид, будто униженных и оскорбленных в стране нет. Не тронули только речь корифея российского кино Александра Сокурова. Видимо, не решились покуситься на слова живого классика. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уважает мнение мастера, тем не менее по осужденному за терроризм режиссеру Сенцову президент Путин все сказал еще в декабре, и добавить к сказанному нечего.

Тот факт, что реплику Сокурова все-таки не вырезали из эфира, свидетельствует, что у нашей верховной власти все-таки остаются какие-то «священные коровы», и анафемы, как Льву Толстому, они пока объявлять не готовы. Всем же, кто интересуется, что там наговорила отцензурированная великолепная шестерка, советую зайти в сеть и набрать известные фамилии. Дабы убедиться: далеко не вся наша творческая интеллигенция легла под власть как дешевая проститутка, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, чтобы дерзить власть предержащим, от которых, кстати говоря, наше кино зависит более чем полностью.

За сим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей