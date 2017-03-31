В Пскове состоялось заседание совета благотворительного фонда «Земляки»

30 марта в Пскове состоялось заседание благотворительного фонда взаимопомощи граждан «Земляки». В нем приняли участие депутат Госдумы Александр Козловский, сенатор от Псковской области Александр Борисов, депутат областного Собрания Александр Братчиков, проректор ПсковГУ Роман Романов, координатор движения «Свое» и фонда «Земляки» Елена Полонская и другие участники Фонда.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей Елена Полонская, на заседании был заслушан доклад о деятельности недавно созданного фонда «Земляки». В частности, за полгода работы фонда «Земляки» поступило пожертвований на сумму 1 млн 400 тысяч рублей. Из этих средств оказано помощи на 1 млн 300 тыс. рублей. Как рассказала Елена Полонская, фондом была оказана помощь в изготовлении и установке Поклонного креста погибшим псковским десантникам в Аргунском ущелье в Чечне.

Также в ходе заседания были рассмотрены обращения граждан и вопрос создания общественных советов фонда в районах Псковской области. Александр Козловский выразил надежду, что общественные помощники из районов примут активное участие в работе благотворительного фонда «Земляки». Вся эта работа, по его словам, будет вестись на общественных началах, чтобы деньги фонда тратились не на содержание аппарата и сотрудников, а на решение действительно сложных вопросов.

Напомним, что основателем фонда «Земляки» является депутат Госдумы РФ Александр Козловский, который неизменно перечисляет 50% своей зарплаты в Госдуме для поддержки людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Работа фонда направлена на оказание помощи жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Заявки рассматриваются индивидуально и только после обсуждения всех вариантов решения проблемы на местах. В ближайшее время планируется открытие сайта «Земляки», с помощью которого любой сможет принять участие в его работе.

Источник: Псковская Лента Новостей