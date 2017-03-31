3 апреля начнется продажа льготных билетов на поезда дальнего следования на лето 2017 года для детей от 10 до 17 лет

ОАО «РЖД» для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма приняло решение о предоставлении скидки в размере 50 % на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 августа 2017 года за счет собственных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Напомним, что 27 марта председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым поручил проработать необходимые корпоративные решения по данному вопросу на текущий год.

Скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий «скорый» и «пассажирский», в вагонах 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно будет уже с 08:00 (мск) 3 апреля 2017 года, как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД».

Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «полный» и ввода сведений о детях с 10 до 17 лет. При оформлении билетов достаточно будет предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка (или сведения о документах, удостоверяющих личность).

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ удостоверяющий личность (либо нотариально заверенную копию свидетельства о рождении для детей до 14 лет), на основании которого оформлен проездной документ. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, уже второй год школьники могут воспользоваться 50 %-ной скидкой в течение всего календарного года.

Напомним, ОАО «РЖД» впервые предоставило скидку в размере 50 % на проезд детей в летний период (с 1 июня по 31 августа) 2016 года. За это время скидкой воспользовалось более 2,5 млн детей. Рост количества детей, перевезенных летом 2016 года, составил около 16 % к аналогичному периоду 2015 года. Компенсацию выпадающих доходов от предоставления данных льгот ОАО «РЖД» обеспечило за счет собственных ресурсов. В 2016 году выпадающие доходы ОАО «РЖД» на предоставление скидки составили около 2,5 млрд рублей. В текущем году – ожидаются в размере 2,65 млрд рублей.

Льготные проездные документы на поезда дальнего следования круглогодично также можно приобрести для детей в возрасте до 5 лет - бесплатно без занятия отдельного места и от 5 до 10 лет по детскому тарифу, который составляет 35% от полного (взрослого тарифа).

Источник: Псковская Лента Новостей