Декадник «Безопасные каникулы!» прошел на Октябрьской железной дороге

На Октябрьской железнодорожной дороге в преддверии весенних школьных каникул проходило профилактическое мероприятие по предупреждению травмирования несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, основная цель декадника «Безопасные каникулы!» - повысить уровень знаний детей о правилах поведения на объектах транспорта и обратить внимание взрослых на необходимость формировать у подрастающего поколения привычку их соблюдать.

За десять дней на территории магистрали было проведено более 360 рейдов в местах несанкционированных переходов через пути, зафиксировано 308 нарушений правил безопасности. Сотрудники железной дороги и транспортной полиции проводили профилактические беседы с гражданами и предупреждали их о возможных трагических последствиях подобной беспечности.

За время проведения декадника свыше 30 тысяч граждан, проживающих в регионах присутствия Октябрьской железной дороги, были вовлечены железнодорожниками в работу по формированию личной культуры безопасности. Сотрудники магистрали провели свыше 500 лекций в учебных заведениях, в ходе которых рассказывали о правилах поведения на железной дороге, проводили викторины для закрепления знаний, демонстрировали обучающие видеофильмы, распространили более 11,5 тыс. памяток с основными правилами безопасности.

Источник: Псковская Лента Новостей