Псковская делегация принимает участие в IX встрече городов-побратимов Беларуси и России

Здоровье
Политика
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Псковичей приглашают попробовать свои силы во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка»
|Илья Петров (другие записи автора)
|
Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Делегация Пскова принимает участие в IX встрече городов-побратимов Беларуси и России с представительством городов стран СНГ, которая проходит в Могилеве (Беларусь). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, возглавляет псковскую делегацию глава администрации города Игорь Калашников, в ее составе также начальник управления городского хозяйства Алексей Захаров и начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества Кристина Кобызь.
На форум собрались порядка 150 человек: депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, областных и городских советов, посольства Беларуси в России, руководители промышленных предприятий и учебных заведений братской республики. Россия представлена Псковом, Санкт-Петербургом, Курском, Пензой, Вологдой, Омском, Екатеринбургом, Смоленском, Ростовом-на-Дону и другими городами. К участию приглашены представители городов, породненных с Могилевом: Сумагаита (Азербайджан), Семея (Казахстан), Нарына (Кыргызстан), Худжанда (Таджикистан), Николаева (Украина).
Основная тема встречи - вопрос расширения взаимовыгодного сотрудничества городов-побратимов, как потенциального ресурса укрепления интеграционных процессов в условиях трансформации современного мира.
Сегодня, 31 марта, в Могилевском облисполкоме состоялось открытие и пленарное заседание IX встречи городов-побратимов Беларуси и России. Затем началась работа трех секций: «Экономическое сотрудничество городов-побратимов. Опыт Могилёва и его партнёров по развитию интеграционных процессов», «Сотрудничество в области культуры, спорта и туризма, молодёжной политики, в развитии народной дипломатии», «Современное образование: актуальные вопросы, достижения, инновации».
Глава администрации Пскова Игорь Калашников от имени главы Пскова поздравил принимающую сторону с предстоящим Днем единения народов России и Белоруссии и выступил с презентацией «Псков и Витебск: сотрудничество в рамках муниципалитетов».
Накануне псковская делегация посетила мемориальный комплекс «Буйничское поле» и этнографический музей под открытым небом «Корчма».
Отметим, у Пскова с 2000 года и бессрочно подписан договор о породненных отношениях с белорусским Витебском. В феврале 2016 года глава Пскова Иван Цецерский и министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолий Черный подписали Протокол о намерениях о сотрудничестве. Между Псковом и Республикой Беларусь поддерживаются взаимоотношения в строительстве, образовании, культуре, торговле.
Источник: Псковская Лента Новостей