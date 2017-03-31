Более 80% россиян одобряют работу Путина - социологи

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Псковичей приглашают попробовать свои силы во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка»
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Согласно опросу, 81% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента России, а 64% готовы поддержать его кандидатуру на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Доверяют российскому лидеру 78% опрошенных, а 27% начали доверять ему еще больше за последний месяц.
На выборах президента, если бы они состоялись в следующее воскресенье, 64% респондентов проголосовали бы за Владимира Путина, 10% — за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2% — за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщает «Газета.Ру».
Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года.
Источник: Псковская Лента Новостей