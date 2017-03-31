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Более 80% россиян одобряют работу Путина - социологи

31.03.2017 18:44 ПЛН, Псков

Согласно опросу, 81% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента России, а 64% готовы поддержать его кандидатуру на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Доверяют российскому лидеру 78% опрошенных, а 27% начали доверять ему еще больше за последний месяц.

На выборах президента, если бы они состоялись в следующее воскресенье, 64% респондентов проголосовали бы за Владимира Путина, 10% — за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2% — за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщает «Газета.Ру».

Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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