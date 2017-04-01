Александр Козловский: Нужно возрождать русскую традицию помощи «всем миром»

Нужно возрождать русскую традицию помощи «всем миром», считает депутат Государственной Думы, создатель благотворительного фонда «Земляки» Александр Козловский. Фонд начал свою работу в конце прошлого года, но и до этого времени парламентарий неизменно перечислял половину своей думской зарплаты на благотворительность.

«Замысел фонда «Земляки» появился у меня неслучайно. До избрания в Государственную Думу я работал в Великолукской городской Думе, затем в региональном Собрании депутатов. Конечно, регулярно проводил приемы, встречался с людьми, в том числе и с теми, которым нужна помощь. Но далеко не у каждого из них, особенно из районов, есть возможность приехать на прием, да и время таких встреч ограничено из-за плотного рабочего графика. А дистанционно, на основании какого-то заявления или письма, трудно бывает определить, действительно ли человек остро нуждается в помощи. Поэтому и возникла идея создания регионального благотворительного фонда, отделения которого будут в каждом районе. Более того, участвовать в их работе будут наиболее уважаемые и авторитетные жители района, которые смогут выявить наиболее нуждающихся людей. Таким образом, помощь из фонда пойдет именно тому, кому она больше всего нужна», - пояснил задумку Александр Козловский.

Еще один принципиальный для создателя фонда момент состоит в том, что все работники благотворительной организации будут трудиться на общественных началах. «По закону любой благотворительный фонд может тратить до 25% собираемых средств на зарплату своим сотрудникам, канцтовары и так далее. Но в фонде «Земляки» все средства будут тратиться только на благотворительную помощь, и больше никуда», - сказал он.

Помимо Александра Козловского, участие в работе фонда принимают сенатор от Псковской области Александр Борисов и депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков. Хорошую инициативу поддержал губернатор региона Андрей Турчак. Как надеется Александр Козловский, другие псковские политики также присоединятся к этому благому делу.

«Уверен, к деятельности фонда подключатся и те успешные люди, которые в свое время выехали за пределы области, но не утратили с ней связи и чувствуют себя нашими земляками. Мне кажется, это будет интересный проект с точки зрения того, насколько люди готовы помогать своим землякам, живущим на земле, где они в свое время родились. Надо возрождать старинную русскую традицию помощи всем миром. Ведь раньше, например, случилась у одного человека беда – он знал, что ему придут на помощь соседи и даже незнакомые люди, не оставят одного. За лихие девяностые, за годы дикого капитализма и пропаганды западного индивидуализма мы немного растеряли эту общинность и сплоченность, которая и называлась на Руси словом «мир». Думаю, настала пора возвращаться к своим истокам», - заключил парламентарий.

Источник: Псковская Лента Новостей