Дошкольники в Дно и Дедовичах изучали правила дорожного движения в ходе танцевального флешмоба

Совместный танцевальный флешмоб «Правила дорожные знать каждому положено!» прошел 31 марта в МОУ «СОШ №1» г. Дно филиал детский сад «Солнышко», МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» п. Дедовичи и в детском саду № 5 ОАО «РЖД» г. Дно. Он был проведен по инициативе педагогического коллектива детского сада «Солнышко» в рамках проведения Дня дорожной безопасности, сообщила Псковской Ленте Новостей старший воспитатель МОУ «СОШ№ 1» г. Дно филиал детский сад «Солнышко» Елена Кузьмина.

Дети и взрослые выполняли танцевальные движения с дорожными знаками, разноцветными султанчиками под ритмичную музыку. Затем были организованы просмотры презентаций по ПДД, подвижные игры и викторины по данной тематике.

«Такая непосредственная творческо-двигательная форма организации мероприятия помогла дошкольникам закрепить знания о правилах дорожного движения на улицах и дорогах», - считают педагоги.

Источник: Псковская Лента Новостей