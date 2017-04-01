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Лед на псковских водоемах вступил в завершающий период активного таяния

01.04.2017 11:31 ПЛН, Псков

Лед на водоемах Псковской области вступил в завершающий период активного таяния, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Участки открытой воды становятся все больше, а ледяные поля отступают от берегов, становятся тоньше и уменьшаются с каждым днем.
 
В сложившихся условиях рыбалка по последнему льду может стать последней в жизни рыбака-любителя.  Однако не все рыбаки учитывают, что весной прочность льда не определяется его толщиной. Лед на тех водоемах, где он еще остается, сам по себе представляет не монолит, а кристаллы, связанные ледовой спайкой. Межкристаллический лед тает быстро, и вся «конструкция» становится рыхлой и непрочной. Именно из-за своей рыхлости последний лед, в отличие от первого, не трещит, он сразу проваливается под ногами, этим он и опасен! Нужно осознавать, что если вы провалились под лед в озере, то шансов самостоятельно добраться до берега у вас очень мало.
 
Кроме того, коварство весеннего льда заключается еще и в том, что ночью он прихватывается морозцем, и поутру по нему еще можно пройти, а к обеду, под действием солнца, он распаляется и вероятность вернуться назад стремительно уменьшается. Выходить на лед в таких погодных условиях можно только по глупости. Никакая жажда адреналина и экстрима не оправдывает безрассудный риск.
«Мы обращаемся ко всем жителям и гостям области: не выходите и не выезжайте на лед водоемов области! Подождите, пока он полностью сойдет и можно будет заниматься рыбной ловлей с лодки или иного плавательного средства. Не рискуйте своей жизнью!» - предупреждают спасатели. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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