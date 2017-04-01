Через неделю великолучане напишут «Тотальный диктант»

В субботу, 8 апреля, в 14.00 великолучане напишут «Тотальный диктант». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие пройдет в Великих Луках в четвертый раз. Суть акции остается неизменной - это добровольный бесплатный диктант для всех желающих (возраст участников не имеет значения).

Стать участником просто. Нужно прийти на одну из площадок, на которых будет проводиться диктант, и написать его. В этом году в Великих Луках открыто три площадки: Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (пл. Юбилейная д.4, 1 корпус, аудитория 217), Великолукская государственная сельскохозяйственная академия (наб. А.Матросова д.1, 2 корпус, аудитория 243), Великолукский филиал ФГБОУВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (пр-т Гагарина д.95, аудитория 201).

Каждый участник диктанта получит удобную шариковую ручку с логотипом диктанта, а отличников диктанта, как всегда, ждут подарки от партнеров мероприятия.

Миссия «Тотального диктанта» - сделать так, чтобы люди захотели быть грамотными и сами начали повышать уровень образования. В Великих Луках диктант проходит под девизом «Россия начинается с языка».

Традиционно проверочную комиссию в Великих Луках возглавит грамотный специалист-филолог, Почетный работник общего образования, лауреат губернаторской премии за работу с одаренными детьми Светлана Поварещенкова. В 2014 году она сразу поддержала предложение о «Тотальном диктанте» в Великих Луках, и с тех пор она традиционно участвует в диктанте.

Диктаторами на площадках города выступят: начальник Управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая, Заслуженный учитель РФ, учитель русского языка и литературы, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №9 Ольга Соловьева, участник группы VvandBand Василий Виноградов.

Диктант состоится 8 апреля в 14.00. Подробности: на сайте (www. totaldict.ru/velikiye+luki) диктанта в Великих Луках и в городской группе ВКонтакте (vk.com/td_vl).

Занятие по подготовке к диктанту состоится 5 апреля 2017 в 18.00 в МАОУ СОШ №16 1 этаж каб. №1 (пр. Гагарина, д.81).

Организаторы «Тотального диктанта» в Великих Луках - Молодежный парламент при Псковском областном собрании депутатов, Управление образования администрации города Великие Луки, салоны печати «Полиграфист», «Фотосалонъ на Троицкой» и информационное агентство «Агентство практической журналистики «Аквила».

Источник: Псковская Лента Новостей