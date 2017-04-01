Сегодня: Суббота, 01 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Вейдерсы из неопрена Возмущены и требуют опровержения Суперхиты мясных продуктов Капремонт в Острове Аренда Для женщин-автомобилистов Черное молоко
В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье, 2 апреля, в Псковской области возможно резкое потепление. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова,...14



В новоржевской деревне отменен карантин по бешенству

01.04.2017 13:56 ПЛН, Псков

В деревне Ругодево Новоржевского района отмены ограничительные мероприятия (карантин), который был введен 18 января. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте pravo.pskov.ru и вступил в силу 31 марта. 

В документе указано, что запрет снят в связи с тем, что истек срок действия ограничительных мероприятий и выполнения плана противоэпизоотических  и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30