В новоржевской деревне отменен карантин по бешенству

В деревне Ругодево Новоржевского района отмены ограничительные мероприятия (карантин), который был введен 18 января. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте pravo.pskov.ru и вступил в силу 31 марта.

В документе указано, что запрет снят в связи с тем, что истек срок действия ограничительных мероприятий и выполнения плана противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Источник: Псковская Лента Новостей