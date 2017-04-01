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До +16 обещают завтра в Псковской области

01.04.2017 14:04 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области. 
 
Ветер западных направлений 3-8 метров в секунду. 
 
Температура по области: ночью  +3…+8, днем  +11…+16 гр.С.
 
Атмосферное давление низкое.

Источник: Псковская Лента Новостей



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