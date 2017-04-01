В Пскове прошел гала-концерт фестиваля «СПОнтанная Весна»

30 марта в Псковском областном колледже искусств состоялся гала-концерт Фестиваля студенческого творчества среди средних специальных учебных заведений «СПОнтанная Весна». Как сообщила Псковской Ленте Новостей консультант отдела по делам молодежи Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Елизавета Робина, данный фестиваль проводится в рамках городского фестиваля студенческого творчества «Студенческая Весна» уже третий год.

В этом году в фестивале участвовали 4 заведения: Псковский агротехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Колледж ПсковГУ и Псковский кооперативный техникум. Гала-концерту предшествовали собственные фестивали творчества и отборочные вступления в учебных заведениях.

В этот раз на большой сцене зрители встречали как уже полюбившиеся коллективы, какие как вокальная группа Агротехнического колледжа «Бриллиант-С», танцевальный коллектив ПКТ «Пандора», Филатов Алексей; так и новых молодых исполнителей Курицыну Маргариту, Цареву Наталью, Лебедеву Полину и других.

Как обычно, основная борьба развернулась в номинации «Вокал», как среди девушек, так и среди парней. В этом году очень вырос уровень танцевального мастерства участников, появилось инструментальное исполнение (рояль и гармоника). Псковский кооперативный техникум порадовал эстрадной миниатюрой, а Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, по традиции, представлял единственный на Фестивале вокально-инструментальный ансамбль. Гостями гала-концерта стали преподаватели и учащиеся Школы танцев «Dance Family» и Хор М.М.Ф.

Организаторы фестиваля отмечают, что каждый год растет не только количество участников, но и качество подготовки и уровень исполнения. А расти ребятам помогают заместители директоров по воспитательной работе и педагоги-организаторы.

Оценивало участников жюри в составе корреспондента филиала ВГТРК ГТРК «Псков», ведущеЙ на радио России-Псков и радио «Маяк-Псков» Нины Витковской, директора школы танцев «Dance Family» Александра Павлова, певицы, многократного лауреата городских и областных конкурсов и фестивалей Елизаветы Ковтун, студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, мастерской Людмилы Яковлевны Масленниковой. Председателем жюри стала заместитель директора Дома офицеров города Пскова, артистка юмористического жанра, режиссер-постановщик Светлана Васильева.

В номинации «Танец» первое место занял танцевальный коллектив «Фантазия» (Псковский агротехнический колледж), второе место - танцевальный коллектив «Магия» (Псковский кооперативный техникум).

Номинация «Художественное слово»: 1 место - Алена Петрова (Псковский агротехнический колледж).

Номинация «Эстрадная миниатюра»: 1 место - Татьяна Козлова, Анна Селиверстова (Псковский кооперативный техникум).

Номинация «Вокальный дуэт»: 1 место - Ксения Зеленкова и Даниил Кучерков (Псковский агротехнический колледж).

Номинация «Вокальная группа»: 1 место - вокальная группа «Бриллиант-с», Псковский агротехнический колледж; 2 место – вокальная группа «Перезагрузка», Псковский агротехнический колледж.

Номинация «Женский вокал»: 1 место – Алина Зайцева (Псковский кооперативный техникум); 2 место – Наталья Царева (Псковский агротехнический колледж); 3 место – Полина Лебедева (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса)

Номинация «Мужской вокал»: 1 место – Алексей Филатов (Псковский агротехнический колледж); 2 место – Олег Роенко (Псковский кооперативный техникум); 3 место – Евгений Курочкин (Псковский агротехнический колледж).

Номинация «Инструментальное исполнение»: 1 место - Михаил Иванов (Колледж ПсковГУ).

Номинация «Вокально-инструментальный ансамбль»: 1 место - Ярослав Cтарко, Андрей Птицын, Павел Зябликов (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса).

Номинация «Лучший ведущий»: 1 место - Валерия Лысаченко и Денис Герасимов.

Самым талантливым средним специальным учебным заведением был признан Псковской агротехнический колледж.

Все участники гала-концерта получили грамоты от Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г.Пскова и призы от спонсоров фестиваля. Алексей Филатов и вокально-инструментальный ансамбль Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса выступят на итоговом гала-концерте фестиваля студенческого творчества «Наша Весна», который состоится 5 апреля в 18.00 в Псковском областном колледже искусств на Набата, 5.

Источник: Псковская Лента Новостей