Православные волонтеры вновь посетили великолукский Центр помощи детям

31 марта ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Великие Луки» вновь посетили хорошие друзья, руководитель Молодежного отдела епархии Наталья Ласкина и волонтеры епархиального молодежного актива Олеся Бабий и Мария Щербаненко.

История давних и теплых отношений, связывающих молодежный и миссионерский отделы Великолукской епархии и Великолукский «Центр помощи детям» постоянно пополняется новыми встречами, в этот раз танцевальный развлекательный центр «Кристалл» современного танца под руководством Марии Щербаненко организовал для воспитанников центра настоящий концерт, в котором были веселые танцы, песни, а также соревнования и конкурсы.

Очень быстро концерт перерос в задорную и интересную командную игру, в которой участвовали все без исключения воспитанники центра и сами выступающие. Как оказалось, в «Центре помощи детям» тоже есть ребята, умеющие хорошо танцевать, и они не замедлили продемонстрировать свое мастерство гостям. Для участников мероприятия были приготовлены сладкие призы, которые были вручены в конце встречи всем ребятам.

«Нет ничего в мире важнее жизни детей. Ведь будущее нашей страны, нашего общества, нашего любимого города невозможно представить без наших детей, потому что чужих детей не бывает. Для воспитанников интерната очень важна возможность общения не только с воспитателями или другими сотрудниками учреждения, но и с обычными людьми, с которыми их не связывают формальные отношения, а домашним ребятам конечно будет полезен опыт посильной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» - отметила руководитель молодежного отдела епархии Наталья Ласкина.

Напомним, что прошлая встреча православных волонтеров с воспитанниками Великолукского «Центра помощи детям» прошла в дни Рождественских святок, 14 января 2017 года. Тогда, руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин, руководитель молодежного отдела епархии Наталья Ласкина и волонтеры епархиального молодежного актива Владислава Иванова, Олеся Бабий и Дмитрий Вислобоков, вручили детям Рождественские подарки, собранные прихожанами великолукских храмов и неравнодушными людьми, и посмотрели с ребятами мультфильм о Рождестве Христовом.

Источник: Псковская Лента Новостей