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Митинг садоводов в Пскове. ФОТО

01.04.2017 17:37 ПЛН, Псков

В Пскове в сквере имени 60-летия Октября состоялся митинг садоводов, протестующих против повышения кадастровой стоимости их участков и роста земельного налога. ФОТОРЕПОРТАЖ>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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