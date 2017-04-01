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Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает график приема граждан и юридических лиц

01.04.2017 19:10 ПЛН, Псков

Отделение лицензионно-разрешительной работы по городу Великие Луки, Великолукскому, Невельскому и Новосокольническому районам отдела Росгвардии по Псковской области уведомляет граждан и юридических лиц о том, что оказание государственных услуг в сфере контроля за оборотом оружия, и в области частной охранной деятельности осуществляется по следующим адресам:
 
 - Великие Луки, Великолукский район и Куньинский район  -  Великие Луки, ул. К. Либкнехта д. 7/1. Прием и выдача документов – вторник, четверг с 9.30 до 17-30. Обед – 13.00 до 14.00. Каждую первую и третью субботу месяца прием граждан осуществляется с 09.00 до 12.30. Телефон для справок (81153) 372-30;
 
- Новосокольники, ул. Бабахина д. 21. Прием и выдача документов – вторник и четверг 9.30 до 17-30. Обед – 13.00 до 14.00. Каждую первую и третью субботу месяца прием граждан осуществляется с 09.00 до 12.30, Телефон для справок (81144) 237-62;
 
-   Локня, ул. Шарикова 3.  Прием и выдача документов – среда с 10.00 мин. до 14.00. Телефон для справок (81144) 237-62;
 
-  Невель, ул. Ленина д. 10. Прием и выдача документов – вторник, четверг с 9.30 до 17-30. Обед – 13.00 до 14.00. Каждую первую и третью субботу месяца прием граждан осуществляется с 09.00 до 12.30. Телефон для справок (81151) 215-43.
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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