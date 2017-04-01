В Великолукском районе провели профилактический противопожарный рейд

1 апреля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам был осуществлен рейд в п. Дорожный Великолукского района с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей, а также проведения противопожарного инструктажа с гражданами и лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе инструктажа было, распространено 3 памятки о мерах пожарной безопасности, 15 листовок на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «памятка при использовании газового оборудования», «палы сухой травы» проинструктировано 7 человек под роспись. Проведено обследование 2 многоквартирных жилых дома, выявлено 3 места проживания категории одиноких престарелых граждан. Также в п. Мелиораторов Великолукского района проведен сход граждан, на котором присутствовало 4 человека.

Особое внимание было уделено проживающим в квартирах, где имеется бытовое газовое оборудование.

До граждан доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Новосокольнического района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. Государственными инспекторами по пожарному надзору проверялось состояние отопительных печей, проводился визуальный осмотр электропроводки и электроприборов, состояние газового оборудования. Проводилось разъяснение основных причин возникновения пожаров и гибели людей при пожарах. Доведена информация о способах защиты жизни и имущества путем использования современных средств раннего обнаружения пожара – автономных пожарных извещателей.

Также граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Источник: Псковская Лента Новостей