Команда КВН «Льва Толстого,4» вновь выиграла Кубок главы Пскова

В Пскове прошел IV фестиваль команд КВН на Кубок главы города. Кубок и титул самой веселой и находчивой команды города в четвертый раз выиграла команда «Льва Толстого,4».

Игра состоялась 1 апреля в БКЗ филармонии. Почти 1000 зрителей наблюдали за встречей трех сильнейших команд: «Раз по три» (лауреаты предыдущего Кубка, участники ХХIII Международного фестиваля «КиВиН» в Сочи в 2012 году), «Льва Толстого, 4» (трижды становились победителями Кубка главы города) и новичок Кубка «Лучше, чем ничего» (команда состоит из действующих лидеров команд КВН студенческой лиги творческой компании «Астра Видео»), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

В начале фестиваля участники и зрители почтили минутой молчания память основателя квновского движения в Пскове Александра Иванова.

Игру оценивали глава Пскова, председатель жюри Иван Цецерский, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов, начальник отдела по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Владимир Журавлев и директор ТК «Астра Видео», тренер команд КВН города Пскова на протяжении 18 лет Елена Морякова.

В этом году темой игры стал туризм. Перед участниками стояла задача показать, как сильно развит туризм в нашем городе, насколько Псков гостеприимный город. В начале игры прошел традиционный конкурс «Приветствие», затем «Разминка», на которой команды отвечали на вопросы из зала и жюри, острили экспромтом. Далее ребята показали «Музыкальное домашнее задание», завершилась игра конкурсом «Видеоклип».

По итогам выступления команд жюри присудило победу старожилам Кубка - команде «Льва Толстого, 4». Главный приз капитан получил из рук Ивана Цецерского, который поблагодарил всех участников турнира «за вечер позитива, искрометных шуток и позитивной энергии»: «В нашем народе есть такая поговорка: «Кто в бане парится, тот не старится». Это же можно сказать про тех, кто сегодня сидел в зрительном зале. Юмор продляет жизнь. Всех с праздником и ежедневного хорошего настроения».

Слова благодарности от главы Пскова прозвучали в адрес организаторов этого молодежного фестиваля - творческой компании «Астра Видео», студенческого правительства Пскова, комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципалитета и спонсоров команд.

Напомним, в апреле 2011 года «Гремячая лига КВН города Пскова» организовала игры на Кубок главы города Пскова по КВН. В феврале 2012 года состоялся второй фестиваль на Кубок главы города, 1 апреля 2015 года - третий.

Источник: Псковская Лента Новостей