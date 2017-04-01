Команда КВН «Льва Толстого,4» вновь выиграла Кубок главы Пскова

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Псковичей приглашают попробовать свои силы во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка» 2
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
В Пскове прошел IV фестиваль команд КВН на Кубок главы города. Кубок и титул самой веселой и находчивой команды города в четвертый раз выиграла команда «Льва Толстого,4».
Игра состоялась 1 апреля в БКЗ филармонии. Почти 1000 зрителей наблюдали за встречей трех сильнейших команд: «Раз по три» (лауреаты предыдущего Кубка, участники ХХIII Международного фестиваля «КиВиН» в Сочи в 2012 году), «Льва Толстого, 4» (трижды становились победителями Кубка главы города) и новичок Кубка «Лучше, чем ничего» (команда состоит из действующих лидеров команд КВН студенческой лиги творческой компании «Астра Видео»), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.
В начале фестиваля участники и зрители почтили минутой молчания память основателя квновского движения в Пскове Александра Иванова.
Игру оценивали глава Пскова, председатель жюри Иван Цецерский, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов, начальник отдела по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Владимир Журавлев и директор ТК «Астра Видео», тренер команд КВН города Пскова на протяжении 18 лет Елена Морякова.
Источник: Псковская Лента Новостей