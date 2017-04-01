СПбГУ предлагает скачать на телефон голоса редких пернатых

1 апреля отмечался День птиц, и в честь этого экологического праздника Санкт-Петербургский государственный университет предлагает всем желающим послушать и скачать на телефон уникальные записи голосов птиц, хранящиеся в фонотеке СПбГУ - одной из богатейших в мире коллекций звуков животных.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СПбГУ, записи соловья-красношейки, зяблика, чернозобой гагары, обыкновенного соловья, малой мухоловки, охотского сверчка, большой синицы и соловья-свистуна, сделанные заведующим учебной лабораторией биоакустики СПбГУ Евгением Кречмаром, являются частью пятитысячного собрания голосов различных видов обитателей нашей планеты. В фонотеке представлены голоса млекопитающих, амфибий, рептилий и других позвоночных, однако особое место в коллекции занимает именно подборка уникальных диалектов птиц.

«У нас собран богатый архив записей голосов птиц — от гусеобразных до воробьиных, включая таких интересных представителей, как чечевица, соловей-свистун, певчий сверчок и лапландский подорожник, — рассказал Евгений Кречмар. — В университетской коллекции есть записи кулика-лопатня, в мире их осталось всего несколько десятков пар, и занесенного в Красную книгу пегого путорака (вид млекопитающих семейства землероек). Это очень редкое животное, обитающее в степях Средней Азии. Также в коллекции представлена уникальная запись белой чайки, полученная в высоких широтах русской Арктики, и записи других редких видов животных, находящихся на грани вымирания. Через некоторое время их голоса уже нельзя будет услышать в природе».

География записей, хранящихся в фонотеке, обширна: вся территория России, Крым, Кавказ, Дальний Восток, Северная Америка, пустыни и горные районы Туркмении и Узбекистана, представлены отдельные записи из Антарктиды и Восточной Европы. Такого количества звуков с этих территорий нет больше ни в одной коллекции мира. Собрание постоянно пополняется и имеет огромное научное значение — как фундаментальное, так и прикладное.

Например, фонограммы помогли специалистам создать высокоэффективное приспособление для отпугивания птиц от полей и самолетов. В 2006 году эта разработка получила Гран-при сельскохозяйственной выставки конгресса «Актуальные проблемы ветеринарной медицины». Фундаментальная научная ценность коллекции заключается в том, что, используя эти записи, студенты и ученые могут изучать проблемы глобального характера: принципы построения систем коммуникаций позвоночных и эволюцию систем коммуникаций в целом.

Скачать голоса птиц из фонотеки СПбГУ

Источник: Псковская Лента Новостей