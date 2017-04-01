Медведев: У каждого из нас есть любимые строки Евгения Евтушенко

|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Евгения Евтушенко.
«Не стало Евгения Александровича Евтушенко. Это огромная утрата для нашей страны, для всех, кто восхищался его произведениями, знал его крылатые фразы и выражения буквально наизусть. Евгений Александрович был совершенно особенным человеком, талантливо, глубоко, эмоционально и афористично озвучившим целую эпоху. Он умел находить ключ к душам людей, находить удивительно точные слова, созвучные многим. У каждого из нас есть свои любимые строки Евгения Евтушенко. Мы всегда будем помнить этого великого человека. Его ясную, тихую силу любви. Мои искренние соболезнования», - написал Д.Медведев на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Поэт Евгений Евтушенко накануне скончался в США на 85-м году жизни.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году (по паспортным данным - в 1933 году). Всемирно известен своим литературным творчеством, в 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.
Все последние годы Евтушенко жил в США, при этом регулярно приезжал в Россию.
Источник: Псковская Лента Новостей