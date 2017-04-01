Медведев: У каждого из нас есть любимые строки Евгения Евтушенко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Евгения Евтушенко.

«Не стало Евгения Александровича Евтушенко. Это огромная утрата для нашей страны, для всех, кто восхищался его произведениями, знал его крылатые фразы и выражения буквально наизусть. Евгений Александрович был совершенно особенным человеком, талантливо, глубоко, эмоционально и афористично озвучившим целую эпоху. Он умел находить ключ к душам людей, находить удивительно точные слова, созвучные многим. У каждого из нас есть свои любимые строки Евгения Евтушенко. Мы всегда будем помнить этого великого человека. Его ясную, тихую силу любви. Мои искренние соболезнования», - написал Д.Медведев на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Поэт Евгений Евтушенко накануне скончался в США на 85-м году жизни.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году (по паспортным данным - в 1933 году). Всемирно известен своим литературным творчеством, в 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

Все последние годы Евтушенко жил в США, при этом регулярно приезжал в Россию.

Источник: Псковская Лента Новостей