Соглашение о сотрудничестве подписали Опочецкий район и Россонский район Витебской области

30 марта в администрации Опочецкого района состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между муниципальным образованием «Опочецкий район» и Россонским районом Витебской области Республики Беларусь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, от Россонского района соглашение о сотрудничестве подписали председатель Россонского районного Совета депутатов Геннадий Федоров и председатель Россонского райисполкома Александр Шубский, от Опочецкого района – председатель районного Собрания депутатов Олег Василевский и глава района Юрий Ильин.

На торжественной церемонии присутствовали главы муниципальных объединений района, представители администрации района, депутаты.

Встреча в Опочке проводится в преддверии знаменательного для наших стран события – 2 апреля 2017 года исполняется 30 лет со дня подписания договора «О союзе народов Беларуси и России».

Обращаясь к присутствующим, Геннадий Федоров сказал, «мы единый народ и души наши едины! Подписанное соглашение пойдет только на пользу».

О тесной связи двух народов говорил на церемонии и А.Шубский. Председатель Россонского райисполкома поблагодарил главу Опочецкого района за налаживание сотрудничества.

«Границы у нас только на бумаге. А в душах нет границ, – подчеркнул глава Опочецкого района Юрий Ильин. – Людская вера сохранила наше единство. И подписанное соглашение – это понятный шаг. Я уверен, что чем больше будет подобных соглашений, тем легче будет всем нам жить!»

По завершении торжественной церемонии состоялось возложение цветов к могиле воинов-освободителей на Аллее Славы. В программу встречи были включены также посещение районного Дома культуры и краеведческого музея.

Источник: Псковская Лента Новостей