Соглашение о сотрудничестве подписали Опочецкий район и Россонский район Витебской области

|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
30 марта в администрации Опочецкого района состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между муниципальным образованием «Опочецкий район» и Россонским районом Витебской области Республики Беларусь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, от Россонского района соглашение о сотрудничестве подписали председатель Россонского районного Совета депутатов Геннадий Федоров и председатель Россонского райисполкома Александр Шубский, от Опочецкого района – председатель районного Собрания депутатов Олег Василевский и глава района Юрий Ильин.
На торжественной церемонии присутствовали главы муниципальных объединений района, представители администрации района, депутаты.
Встреча в Опочке проводится в преддверии знаменательного для наших стран события – 2 апреля 2017 года исполняется 30 лет со дня подписания договора «О союзе народов Беларуси и России».
Обращаясь к присутствующим, Геннадий Федоров сказал, «мы единый народ и души наши едины! Подписанное соглашение пойдет только на пользу».
О тесной связи двух народов говорил на церемонии и А.Шубский. Председатель Россонского райисполкома поблагодарил главу Опочецкого района за налаживание сотрудничества.
«Границы у нас только на бумаге. А в душах нет границ, – подчеркнул глава Опочецкого района Юрий Ильин. – Людская вера сохранила наше единство. И подписанное соглашение – это понятный шаг. Я уверен, что чем больше будет подобных соглашений, тем легче будет всем нам жить!»
По завершении торжественной церемонии состоялось возложение цветов к могиле воинов-освободителей на Аллее Славы. В программу встречи были включены также посещение районного Дома культуры и краеведческого музея.
Источник: Псковская Лента Новостей