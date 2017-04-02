Классный час, посвященный Международному дню птиц, прошел в учебно-консультационном пункте СИЗО-1

Учащиеся учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 познакомились с многообразием мира орнитологии, а также выяснили, какие птицы занесены в «Красную книгу России». Прошедшее мероприятие продолжило цикл мероприятий экологической тематики, посвященных Году экологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, ребята познакомились с историей и традициями праздника в честь пернатых соседей, отмечаемого 1 апреля, прочитали стихи о природе и прослушали композиции из сборника «Музыка природы». Видеокадры презентации рассказали слушателям об исчезающих и редких видах птиц нашего региона, требующих защиты и постоянного наблюдения.

Завершилось мероприятие созданием аппликации «Земля – наш общий дом». Учащиеся перечислили причины исчезновения птиц, животных и растительности, озвучили свое видение решения этой проблемы и пришли к выводу, что необходимо бережно относиться к окружающей среде.

«Птицы – часть природы, без которой ее красота была бы не полной, небо без птицы – не небо! От каждого из нас зависит, каким будет наш мир и в какой цвет будут окрашены страницы «Красной книги», - подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.

Источник: Псковская Лента Новостей