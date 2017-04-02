Евтушенко умер от рака, рассказал его сын

Поэт Евгений Евтушенко умер от рака, рассказал агентству АР его сын Евгений Евтушенко-младший. Он сообщил, что отец ушел из жизни «мирно и без боли»: «Я держал его за руку в течение последнего часа или около того. Он знал, что его любят», пишет NEWSru.com.

Сын рассказал, что поэту диагностировали рак шесть лет назад. После этого Евтушенко перенес операцию по удалению части почки, и врачам удалось добиться ремиссии. Но недавно болезнь вернулась, и Евтушенко диагностировали четвертую стадию.

В пятницу, 31 марта, стало известно о срочной госпитализации Евтушенко в медицинский центр «Хиллкрест» в американском штате Оклахома. Его состояние оценили как тяжелое. Накануне поэт умер.

Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко состоится не ранее вторника следующей недели, заявил ТАСС близкий друг поэта и семьи Михаил Моргулис. Евгений

«Хоронить Женю будут в подмосковном поселке Переделкино, Маша (Мария Новикова - супруга поэта) это подтвердила, нужно время, чтобы организовать, подготовить переезд, - пояснил он. - Поэтому прощание пройдет не ранее вторника». Отпевание Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса (штат Оклахома). В этом университете Евгений Александрович преподавал после того, как уехал жить в США.

В Москве состоится гражданская панихида, для нее выделят большой зал.

Что касается романа, над которым Евгений Евтушенко работал все последнее время, даже будучи в больнице, то решение о ее судьбе будет принимать супруга. «Надо посмотреть, в какой стадии завершенности рукопись, имеет ли смысл ее издавать, ведь иногда без концовки и логического завершения вся книга не имеет смысла», - указал Моргулис.

Источник: Псковская Лента Новостей