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Охотникам могут разрешить самостоятельно снаряжать патроны

02.04.2017 14:15 ПЛН, Псков

В Госдуму поступило предложение внести изменения в закон «Об оружии». В данный момент закон запрещает охотникам самостоятельно снаряжать патроны. А теперь депутат от «Единой России» Владислав Резников предлагает отменить данную санкцию, сообщается на сайте Госдумы.

«Запрет носит явно избыточный характер, так как мировая и российская практика показывает, что использование охотниками и спортсменами огнестрельного оружия неразрывно связано со снаряжением патронов к нему», - поясняет депутат.

Предлагается владельцам охотничьего или спортивного огнестрельного гладкоствольного или нарезного оружия разрешить производить снаряжение патронов для личного использования к соответствующему оружию.

По мнению автора поправки, принятие законопроекта снимет дефицит боеприпасов для многочисленных российских охотников и спортсменов.

Отметим, сезон весенней охоты 2017 во многих регионах стартует в третью субботу апреля. По правилам охоты сезон продолжается десять календарных дней.

Источник: Псковская Лента Новостей



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