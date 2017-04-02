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У россиян улучшилось настроение и появились сбережения

02.04.2017 14:47 ПЛН, Псков

Согласно данным опроса «инФОМ» в марте инфляционные ожидания россиян по-прежнему идут на снижение. В связи с этим граждане улучшили свои оценки будущего. Респонденты верят, что улучшится ситуация с безработицей и вырастит производство.

Также вырос индекс потребительских настроений. Респонденты ожидают его улучшения в будущем и более позитивно относятся к крупным покупкам.

По данным опросы у российских семей появились сбережения. Как правило, деньги россияне хранят в банке.

Источник: Псковская Лента Новостей



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