У россиян улучшилось настроение и появились сбережения

|Илья Петров (другие записи автора)
|
Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Согласно данным опроса «инФОМ» в марте инфляционные ожидания россиян по-прежнему идут на снижение. В связи с этим граждане улучшили свои оценки будущего. Респонденты верят, что улучшится ситуация с безработицей и вырастит производство.
Также вырос индекс потребительских настроений. Респонденты ожидают его улучшения в будущем и более позитивно относятся к крупным покупкам.
По данным опросы у российских семей появились сбережения. Как правило, деньги россияне хранят в банке.
Источник: Псковская Лента Новостей