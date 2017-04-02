На Медиафоруме ОНФ прошла презентация проекта «Генеральная уборка»

На медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» прошла презентация проекта ОНФ «Генеральная уборка». Кроме того, эксперты Народного фронта рассказали о результатах работы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса и наметили планы Народного фронта по работе в ключевых экологических направлениях, сообщает пресс-служба ОНФ.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что для Общероссийского народного фронта экологическое направление является одним из основных, а старт ему был положен в марте 2015 г. путем создания Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

«В настоящий момент деятельность Центра ОНФ осуществляется во всех регионах России, а численность его экспертов и активистов по всей стране составляет более 3 тыс. человек. С марта 2015 г. эксперты Центра ОНФ получили несколько тысяч обращений от граждан с жалобами на экологические проблемы, примерно по одной тысяче таких обращений уже удалось достичь положительного результата. За два года работы нами было выявлено экологических нарушений c ущербом для бюджета страны на общую сумму около 107 млрд руб., спасено от вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено более 50 особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в результате обращений общественников было заведено около 150 административных и уголовных дел в отношении нарушителей. Были достигнуты положительные решения по 1100 обращениям от граждан», – отметил Гутенев.

По его словам, Центром ОНФ были разработаны два федеральных закона, посвященных усилению ответственности за некачественное лесовосстановление для лесных арендаторов и созданию «зеленых щитов» вокруг российских городов. Оба федеральных закона приняты Госдумой и уже вступили в силу.

«Несмотря на то, что изначально приоритет в деятельности Центра ОНФ придавался решению проблем леса, в связи с большим количеством обращений от граждан с жалобами на незаконные мусорные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), которые причиняют существенный экологический ущерб, Общероссийский народный фронт в 2017 г. запустил проект «Генеральная уборка», – отметил Гутенев.

По словам депутата, идея проекта возникла после итогового «Форума Действий» ОНФ, на котором президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин выступил за создание общественного геоинформационного ресурса, где любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на интерактивной карте незаконную свалку, с которой будут бороться региональные власти, коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ.

«Таким инструментом стала интерактивная карта свалок, которая уже успела превратиться в универсальный инструмент по устранению нелегальных свалок и полигонов, работающий на основе обращений граждан. За два месяца работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» мы получили 3023 обращений, из них 1640 находятся в стадии рассмотрения, 1248 в работе и по 135 проблемам достигнуто положительное решение», – резюмировал Гутенев.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил, что мусорные свалки являются одной из главных коррупционных тем в экологической сфере. «Наш проект дает возможность начать расследование по каждой из таких тем, практически в онлайн-режиме. Мы выкладываем в сеть не только информацию о статусе заявки, но и все документы, которые так или иначе могут прояснить ситуацию с тем, кто виноват в образовавшемся нелегальном мусорном объекте», – отметил Миронов.

По его словам, журналисты, представляющие местные и региональные издания, могут использовать «Интерактивную карту свалок» для того, чтобы с помощью нее найти наиболее актуальные проблемы не только в отдельном регионе, но и в конкретном муниципальном образовании.

Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится Общероссийским народным фронтом уже в четвертый раз. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты-представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Большинство из них – лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость». В этом году победителями стали 443 региональных журналиста – почти в полтора раза больше, чем в 2016 г.

Источник: Псковская Лента Новостей