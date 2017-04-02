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В понедельник в Псковской области будет облачно и дождливо

02.04.2017 15:42 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди.

Ветер северо-западных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью  +2…+7 градусов, днем  +7…+12 градусов С.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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