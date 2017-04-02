В канун Недели преподобной Марии Египетской епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в храме великомученицы Параскевы Пятницы села Поречье

1 апреля 2017 года, в канун Недели 5-й Великого поста, преподобной Марии Египетской, день празднования Похвалы Пресвятой Богородицы, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в храме святой великомученицы Параскевы Пятницы с.Поречье, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.

Его Преосвященству сослужили: благочинный Великолукского церковного округа, настоятель Свято-Вознесенского кафедрального собора игумен Савватий (Донченко); настоятель храма святой великомученицы Параскевы Пятницы с.Поречье иерей Георгий Корнюшкин и настоятель храма Успения Божией Матери с.Успенское иерей Димитрий Гильмияров.

Колокольным звоном, цветами и хлебом-солью встречали своего архипастыря у входа в храм настоятель и прихожане.

На Литургии, во время малого входа, епископ Великолукский и Невельский Сергий наградил за усердные труды во благо Святой Церкви к празднику Святой Пасхи 2017 года настоятеля храма святой великомученицы Параскевы Пятницы с.Поречье иерея Георгия Корнюшкина правом ношения набедренника.

Завершилась Божественная литургия славлением Божией Матери, были исполнены тропарь, кондак и величание.

По окончании богослужения епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором рассказал о духовном значении праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. В завершении своего слова владыка Сергий поздравил всех собравшихся с праздником, пожелал всем молящимся помощи и Покрова Пресвятой Богородицы и преподал архипастырское благословение.

Отметим, что за многовековую историю церковной жизни в с.Поречье были построены несколько храмов в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы. В XIX веке церковный староста Валдай предложил вместо ветхого деревянного выстроить новый красивый каменный храм, фундамент которого был заложен в 1811 году. Планировалось, что великолукский подрядчик Андрей Угличанин, нанятый для возведения храма, завершит строительство в 1812 году.

Из Докладной записки гвардии поручика Отто Иванова сына фон Дуве генерал-губернатору Витебскому, Могилёвскому и Смоленскому Н.Н. Хованскому от … декабря 1831 года следует, что «местные крестьяне, собрав средства и материалы, начали в 1811 году в погосте Поречье строительство двухпрестольной церкви, однако вторжение непрителя, воспрепятствовало окончанию его. После войны управляющий имением Иваново по приказу владельца Михельсона забрал у крестьян церковные деньги, а наиболее богатых из них, кроме того, подверг истязанию», а, чтобы этот проступок не стал известен, Михельсон обещал Дуве, соседу и будущему прихожанину той же церкви, достроить её «своим коштом». Проступок Михельсона, однако, стал известен и началось следственное дело. Но благодаря всяческим препятствиям со стороны Михельсона, справедливое решение так и не было вынесено. Поэтому в 1817 году фон Дуве при проезде императора Александра I через Невельский уезд «имел честь объяснить ему положение дел». Только в 1824 году после разорения Михельсона было принято решение достроить церковь за счёт денег из доходов его бывшего имения. Епархиальное начальство составило соответствующую смету, но встретились трудности с нахождением подрядчика для строительства. Тогда фон Дуве «собственным старанием» нашёл подрядчика, и в 1830 г. церковь была закончена и освящена. Новый двухэтажный двухпрестольный храм во имя Параскевы Пятницы имел придел Покрова Пресвятой Богородицы, который находился на верхнем этаже.

Расположенный в красивом месте, на холме, храм выстоял в революцию и гражданскую войну. Однако здание храма пострадало в годы Великой Отечественной войны, когда вокруг шли бои и Поречье не раз подвергалось массированным бомбежкам и минометным обстрелам. В мирные 1950-е годы храм был разобран.

Возрождение храма святой мученицы Параскевы Пятницы началось в 2011 году по совместной инициативе благочинного Великолукского церковного округа Псковской епархии игумена Савватия (Донченко) и главы Великолукского района И.В. Калашникова.

4 мая 2012 года, по благословению митрополита Псковского и Великолукского Евсевия, благочинный Великолукского церковного округа игумен Савватий (Донченко) совершил в Поречье молебен на начало строительства храма в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы. После молебна были начаты подготовительные работы к закладке фундамента нового храма на месте разрушенного. В августе 2012 года в основание храма был положен и освящён закладной камень. На месте будущего алтаря установлен крест, а в основание храма замурована капсула с памятной грамотой. Был создан Попечительский совет строящегося храма, председателем которого стал депутат Великолукского районного Собрания В. Самугин, который взял на себя производство работ, обеспечивал строительство техникой. В деле возрождения храма приняли участие экс. губернатор Псковской области В. Туманов, жители городов Великие Луки, Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Великолукского района и Эстонской Республики. Большую поддержку и материальное сопровождение оказал губернатор Псковской области А. Турчак.

В 2013 году был разработан проект храма, собран сруб, после чего строители приступили к изготовлению крыши и окон. Два позолоченных купола были изготовлены в г.Волгодонске. Строительством храма занималось РСУ Великолукского районного потребительского общества под руководством А.Смирнова. Впервые храм открыл свои двери прихожанам в 2014 году.

25 сентября 2015 года в Поречье состоялось освящение колоколов для строящегося храма святой великомученицы Параскевы Пятницы. Чин освящения совершил Управляющий Великолукской епархией епископ Великолукский и Невельский Сергий. Сослужил владыке настоятель храма иерей Георгий Корнюшкин. На освящении колоколов присутствовали глава Пореченской волости Ю. Иванова, учащиеся Пореченской средней школы, прихожане храма и жители соседних поселений.

10 ноября 2015 года епископ Великолукской и Невельской Сергий совершил Чин великого освящения храма святой великомученицы Параскевы Пятницы с.Поречье. Его Преосвященству сослужило духовенство Великолукского церковного округа: благочинный Великолукского церковного округа игумен Савватий (Донченко), настоятель храма святой великомученицы Параскевы с.Поречье иерей Георгий Корнюшкин, клирики Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки иерей Евгений Глухоедов и иерей Роман Донец. Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфенов).

Источник: Псковская Лента Новостей