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IV фестиваль команд КВН на Кубок главы города прошел в Пскове. ФОТО

02.04.2017 15:31 ПЛН, Псков

В Пскове прошел IV фестиваль команд КВН на Кубок главы города (ФОТОРЕПОРТАЖ). Кубок и титул самой веселой и находчивой команды города в четвертый раз выиграла команда «Льва Толстого, 4».

Игра состоялась 1 апреля в БКЗ филармонии.

Почти 1000 зрителей наблюдали за встречей трех сильнейших команд: «Раз по три» (лауреаты предыдущего Кубка, участники ХХIII Международного фестиваля «КиВиН» в Сочи в 2012 году), «Льва Толстого, 4» (трижды становились победителями Кубка главы города) и новичок Кубка «Лучше, чем ничего» (команда состоит из действующих лидеров команд КВН студенческой лиги творческой компании «Астра Видео»), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Фото Андрея Кокшарова

Источник: Псковская Лента Новостей



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