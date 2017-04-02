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Вскрытие Псковского и Чудского озер ото льда прогнозируется в середине апреля

02.04.2017 16:31 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вскрытие Псковского и Чудского озер ото льда прогнозируется в середине апреля.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области опубликовала сведения о состоянии водных объектов на 2 апреля:

Река, озеро,

пункт наблюдения

 

Критический уровень воды (см)

(ОЯ)

Наблюдаемый уровень воды

(см)

Превышение над критическим (см)

(+/-)

Ледовая обстановка

р. Великая - г. Опочка

370

166

-204

Чистая вода

р. Великая - д. Гуйтово

975

417

-558

Чистая вода

р. Великая - д. Пятоново

430

155

-275

Чистая вода

р. Великая - г. Псков

412

105

-307

Чистая вода

р. Ловать - г. В. Луки

450

312

-138

Чистая вода

р. Шелонь - г. Порхов

668

171

-497

Чистая вода

р. Плюсса - пгт. Плюсса

670

283

-387

Чистая вода

р. Плюсса - д. Брод

750

333

-417

Чистая вода

р. Гдовка - д. Устье

300

215

-85

Чистая вода

оз. Псковское - д. Залита

350

216

-134

Подвижки льда

оз. Чудское - д. Раскопель

350

218

-132

Подвижки льда, заломы льда

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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