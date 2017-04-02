Здоровье
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|Илья Петров (другие записи автора)
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По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вскрытие Псковского и Чудского озер ото льда прогнозируется в середине апреля.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области опубликовала сведения о состоянии водных объектов на 2 апреля:
|
Река, озеро,
пункт наблюдения
|
Критический уровень воды (см)
(ОЯ)
|
Наблюдаемый уровень воды
(см)
|
Превышение над критическим (см)
(+/-)
|
Ледовая обстановка
|
р. Великая - г. Опочка
|
370
|
166
|
-204
|
Чистая вода
|
р. Великая - д. Гуйтово
|
975
|
417
|
-558
|
Чистая вода
|
р. Великая - д. Пятоново
|
430
|
155
|
-275
|
Чистая вода
|
р. Великая - г. Псков
|
412
|
105
|
-307
|
Чистая вода
|
р. Ловать - г. В. Луки
|
450
|
312
|
-138
|
Чистая вода
|
р. Шелонь - г. Порхов
|
668
|
171
|
-497
|
Чистая вода
|
р. Плюсса - пгт. Плюсса
|
670
|
283
|
-387
|
Чистая вода
|
р. Плюсса - д. Брод
|
750
|
333
|
-417
|
Чистая вода
|
р. Гдовка - д. Устье
|
300
|
215
|
-85
|
Чистая вода
|
оз. Псковское - д. Залита
|
350
|
216
|
-134
|
Подвижки льда
|
оз. Чудское - д. Раскопель
|
350
|
218
|
-132
|
Подвижки льда, заломы льда
Источник: Псковская Лента Новостей