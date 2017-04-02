Псковичи наводят порядок в сквере Павших борцов и на Дмитриевском кладбище

Сегодня, 2 апреля, несмотря на воскресный день, псковичи присоединились к месячнику по уборке города. Так, около 30 курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России вышли на уборку Дмитриевского кладбища. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, ребята собрали прошлогоднюю листву и мусор с дорожек и не посещаемых захоронений, пластик и стекло - с прибрежной линии реки Псковы вдоль кладбища. Мусор был сложен в контейнер, установленный управлением городского хозяйства у входа на кладбище.

По традиции к весеннему месячнику по уборке Пскова присоединилась и армянская община «Урарту». Совместно со студентами Псковского государственного университета члены общины навели порядок в сквере Павших борцов, о котором псковские армяне по своей инициативе заботятся уже несколько лет.

В управлении городского хозяйства администрации Пскова сообщили, что от предприятий, организаций, учебных учреждений, депутатов гордумы, частных компаний, православных общин в настоящее время поступило более 30 заявок на участие. Заявить о своем желании сделать Псков чище можно по телефону (8112) 29-15-12 - отдел благоустройства УГХ, вас включат в график, помогут с инвентарем и вывозом мусора.

Отметим, в Пскове с 1 апреля стартовал месячник по благоустройству и уборке города, который продлится до 30 апреля. В этом году на приведение в порядок городских территорий псковичи вышли досрочно: субботники уже провели ребята из Молодёжного центра города с привлечением волонтеров и учеников Православной гимназии на Ольгинской набережной, общественники общероссийского народного фронта, курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России и сотрудники УГХ.

В течение апреля муниципальная комиссия будет совершать выезды на территории предприятий и организаций всех форм собственности с целью контроля исполнения Постановления Главы Пскова «О мерах по благоустройству, санитарному содержанию и озеленению территории города Пскова в весенне-летний период».

Источник: Псковская Лента Новостей