Псковские спасатели советуют псковичам, как подготовить дачу к новому сезону

С приходом тепла начинается дачный сезон, и большинство граждан в выходные дни направляются на свои участки, чтобы подготовить их к новому сезону. В первую очередь дачники начинают собирать и сжигать накопившийся за зиму мусор, очищать участки от сухой травы. Но необходимо помнить, что такой способ уборки может быть небезопасен и привести к пожару. Отметим, что задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на дачных участках лежит непосредственно на самих членах данного кооператива. И руководство товарищества должно само проводить первичный инструктаж по мерам пожарной безопасности, проводить оповещение, беседы.

Требования пожарной безопасности просты, но почему-то люди их тяжело воспринимают, надеясь, что «у меня такого не случится». Но когда произойдет возгорание, будет уже поздно думать о том, что не было сделано для того, чтобы предотвратить пожар.

Во избежание бед Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые правила пожарной безопасности на дачах.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что зачастую тушение пожаров существенным образом осложняется из-за того, что затруднен проезд пожарных автомобилей к местам возгорания. Мало того, что дороги в дачных объединениях, как правило, узкие, к тому же сами дачники добавляют пожарным хлопот: проезд машин могут затруднить необрезанные ветви, незаконное расширение территории, турникеты и шлагбаумы. Поэтому крайне важно, чтобы дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, были всегда свободными!

Содержание территории:

- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить;

- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 литров) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе пяти метров от входа в дом с количеством баллонов не более трех;

- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

Содержание зданий для проживания людей:

- у каждого жилого строения должна быть бочка с водой (на весенне-летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;

- окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии. В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках;

- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнём в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель.

Если вы отдыхаете с детьми – следите за их играми или организуйте их досуг. Помните: дети очень любопытны ко всему, что связано с огнём. Будьте особо бдительны и не оставляйте их без присмотра. Если пожар все же произошел – не теряйтесь! Зовите на помощь соседей. Вызовите пожарную охрану по телефонам «01», «101» или «112». А сами до приезда профессиональной помощи сообща начинайте спасание людей и тушение загорания всеми доступными средствами.

Источник: Псковская Лента Новостей