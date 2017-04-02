Депутат Госдумы РФ Любовь Духанина представила на Медиафоруме ОНФ проект «Равные возможности - детям»

Проект «Равные возможности – детям» представила на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» его координатор, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Любовь Духанина. Задачи, которые ставят авторы проекта, амбициозны: дать возможность каждому российскому ребенку бесплатно заниматься в кружке или секции, количество которых пока мало, сообщает пресс-служба ОНФ.

По словам Любови Духаниной, в стране сегодня около 5 млн маленьких граждан не имеют возможности бесплатно получать дополнительное образование. «Родители жалуются, что распределение финансовых средств в этой сфере идет несправедливо, бюджетные деньги выделяются, но не доходят до всех семей. Поэтому основная задача ОНФ – попытаться решить проблемы в системе дополнительного образования на законодательном уровне и найти механизмы, которые улучшат инфраструктуру этой системы», – сказала она.

Среди таких механизмов Духанина предлагает принять закон, закрепляющий возможность персонифицированного финансирования в дополнительном образовании через выдачу именного сертификата на оплату кружка или секции. Более того, механизм сертификата уже был успешно опробован в некоторых российских регионах, таких как Вологодская, Тульская, Астраханская области, а также Пермский край, республика Саха и Татарстан. В этом году к проекту подключается Тюменская область и республика Бурятия.

Любовь Духанина также считает необходимым наращивать инфраструктуру дополнительного образования с возможностью привлечения волонтеров. «Сегодня мы привлекли к работе Всероссийскую волонтерскую организацию, Российский союз молодежи, Российский союз сельской молодежи, Агентство стратегических инициатив с его проектом «Кванториум», –сообщила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям». – Многие деятели культуры выразили желание бесплатно поработать с детьми».

«Сейчас требования для открытия кружков и секций по дополнительному образованию очень высоки, – уточнила Духанина, – но мы работаем над упрощением этой процедуры. Кроме этого, разрабатываем механизм легализации мобильных образовательных программ. Такие практики в регионах уже есть, когда в села выезжают оборудованные автобусы для проведения серии занятий».

Реализация этого проекта даст возможность 600 тыс. родителям с помощью механизма именного сертификата оплатить развивающие занятия детей в социально ориентированных НКО. До 1,5 млн школьников смогут посещать бесплатно секции и кружки. Кроме этого, к проекту ОНФ планируется подключить более 100 тыс. активистов и экспертов ОНФ, ученых, деятелей культуры, преподавателей вузов, депутатов Государственной Думы, 40 тыс. волонтеров, прошедших специальную подготовку.

Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится Общероссийским народным фронтом уже в четвертый раз. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты-представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Большинство из них – лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость». В этом году победителями стали 443 региональных журналиста – почти в полтора раза больше, чем в 2016 г.

Источник: Псковская Лента Новостей