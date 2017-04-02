Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в дедовичской деревне Ясски

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Депутат Госдумы РФ Любовь Духанина представила на Медиафоруме ОНФ проект «Равные возможности - детям»
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
2 апреля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с корреспондентом редакции газеты «Коммуна» проведен профилактический рейд в д. Ясски Дедовичского района.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного рейда осуществлен подворовой обход 16 домовладений, под роспись проинструктировано 40 человек, распространено 48 листовок.
Проведен инструктаж жителей о мерах пожарной безопасности в связи с началом весеннее-летнего пожароопасного периода. В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.
Доведены обязательные требования пожарной безопасности при уборке территорий и недопущению сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов вблизи строений, а также на землях сельхозназначения.
Источник: Псковская Лента Новостей