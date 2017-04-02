Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в дедовичской деревне Ясски

2 апреля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с корреспондентом редакции газеты «Коммуна» проведен профилактический рейд в д. Ясски Дедовичского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного рейда осуществлен подворовой обход 16 домовладений, под роспись проинструктировано 40 человек, распространено 48 листовок.

Проведен инструктаж жителей о мерах пожарной безопасности в связи с началом весеннее-летнего пожароопасного периода. В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Доведены обязательные требования пожарной безопасности при уборке территорий и недопущению сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов вблизи строений, а также на землях сельхозназначения.

Источник: Псковская Лента Новостей