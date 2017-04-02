Госдума подготовит замечания к законопроекту о сносе пятиэтажек

При рассмотрении во втором чтении поправок а закон «О статусе столицы РФ» и отдельные законодательные акты РФ о сносе пятиэтажек и расселении граждан в новое жилье, они могут подвергнуться значительным изменениям, полагают представители профильных ведомств.

По данным «Известий», депутаты собираются высказать ряд существенных замечаний к законопроекту лично мэру Москвы Сергею Собинину, который будет участвовать 4 апреля в расширенном заседании Совета Госдумы. Среди поднимаемых вопросов может быть тема несоответствия поправок Конституции России.

Так, например, депутаты захотят уточнить понятия «равнозначное» и «равноценное» жилое помещение применительно к норме о расселении граждан в новое жилье. А у комитетов соисполнителей накопился свой ряд принципиальных замечаний.

Комитет по госстроительству будет рассматривать документ 4 апреля. Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что ко второму чтению необходимо более четко прописать в документе права граждан при получении нового жилья. В целом, отметил Крашенинников, концепцию закона комитет поддерживает и отмечает его пользу для экономики города.

Комитет по жилищной политике и ЖКХ обсудит законопроект 6 апреля. Глава этого комитета Галина Хованская полагает, что проект не может быть принят в первом чтении.

«Документ фактически говорит федеральному законодателю: не мешайте нам, мы сами сделаем всё что хотим», - отметила она.

Хованская добавила, что принятый в таком виде проект будет работать до первого обращения в Конституционный суд РФ. Глава жилищного комитета заявила также, что уже подготовила правки к документу, в которых она «прошлась по всему тексту».

Источник: Псковская Лента Новостей