Сегодня: Понедельник, 03 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Аренда Суперхиты мясных продуктов Возмущены и требуют опровержения Вейдерсы из неопрена Капремонт в Острове Для женщин-автомобилистов Участки на берегу реки Великой Содружество и сотворчество Конкурс на звание лучшей Черное молоко
Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники митинга против повышения кадастровой стоимости земельных участков и роста земельного налога в Пскове приняли резолюцию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Рабочий проект резолюции зачитал председатель...130



Госдума подготовит замечания к законопроекту о сносе пятиэтажек

03.04.2017 08:44 ПЛН, Псков

При рассмотрении во втором чтении поправок а закон «О статусе столицы РФ» и отдельные законодательные акты РФ о сносе пятиэтажек и расселении граждан в новое жилье, они могут подвергнуться значительным изменениям, полагают представители профильных ведомств.

По данным «Известий», депутаты собираются высказать ряд существенных замечаний к законопроекту лично мэру Москвы Сергею Собинину, который будет участвовать 4 апреля в расширенном заседании Совета Госдумы. Среди поднимаемых вопросов может быть тема несоответствия поправок Конституции России.

Так, например, депутаты захотят уточнить понятия «равнозначное» и «равноценное» жилое помещение применительно к норме о расселении граждан в новое жилье. А у комитетов соисполнителей накопился свой ряд принципиальных замечаний.

Комитет по госстроительству будет рассматривать документ 4 апреля. Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что ко второму чтению необходимо более четко прописать в документе права граждан при получении нового жилья. В целом, отметил Крашенинников, концепцию закона комитет поддерживает и отмечает его пользу для экономики города.

Комитет по жилищной политике и ЖКХ обсудит законопроект 6 апреля. Глава этого комитета Галина Хованская полагает, что проект не может быть принят в первом чтении.

«Документ фактически говорит федеральному законодателю: не мешайте нам, мы сами сделаем всё что хотим», - отметила она.

Хованская добавила, что принятый в таком виде проект будет работать до первого обращения в Конституционный суд РФ. Глава жилищного комитета заявила также, что уже подготовила правки к документу, в которых она «прошлась по всему тексту».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30