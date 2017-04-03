Сегодня: Понедельник, 03 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Суперхиты мясных продуктов Вейдерсы из неопрена Кинокайф Аренда Рядом с домом Возмущены и требуют опровержения Псков-ЭКСПО День открытых дверей ФВТЭ Черное молоко Конкурс на звание лучшей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники митинга против повышения кадастровой стоимости земельных участков и роста земельного налога в Пскове приняли резолюцию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Рабочий проект резолюции зачитал председатель...138



Глава одного из сельских поселений Пустошкинского района пытался уйти от конкурсных процедур размещения заказов

03.04.2017 10:47 ПЛН, Псков

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения требований федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение частей 1, 2, 5 статьи 24 федерального закона главой одного из сельских поселений района при заключении договоров не использованы конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
 
Так, в период с 15 июля 2016 по 7 октября 2016 года главой сельского поселения заключено 4 договора на сумму до 100 тысяч рублей на проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения. Указанные договоры заключены с одним и тем же индивидуальным предпринимателем. При этом общая сумма заключенных договоров составила 196 250 рублей.
 
В силу пункта 12 статьи 7 федерального закона «О противодействии коррупции» основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции являются, в том числе обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
 
Заключение нескольких договоров на выполнение одних и тем же работ с одним и тем же лицом на сумму до 100 тысяч рублей фактически является искусственным дроблением одного вида работ и попыткой ухода от конкурсных процедур размещения заказов.
 
В этой связи заместителем прокурора района в отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд), которое находится на рассмотрении в УФАС России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 6 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30