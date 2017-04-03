Глава одного из сельских поселений Пустошкинского района пытался уйти от конкурсных процедур размещения заказов

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения требований федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение частей 1, 2, 5 статьи 24 федерального закона главой одного из сельских поселений района при заключении договоров не использованы конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Так, в период с 15 июля 2016 по 7 октября 2016 года главой сельского поселения заключено 4 договора на сумму до 100 тысяч рублей на проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения. Указанные договоры заключены с одним и тем же индивидуальным предпринимателем. При этом общая сумма заключенных договоров составила 196 250 рублей.

В силу пункта 12 статьи 7 федерального закона «О противодействии коррупции» основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции являются, в том числе обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Заключение нескольких договоров на выполнение одних и тем же работ с одним и тем же лицом на сумму до 100 тысяч рублей фактически является искусственным дроблением одного вида работ и попыткой ухода от конкурсных процедур размещения заказов.

В этой связи заместителем прокурора района в отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд), которое находится на рассмотрении в УФАС России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей