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Социальные пенсии 17,5 тысяч жителей Псковской области с апреля увеличились на 1,5%

03.04.2017 12:07 ПЛН, Псков

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных в апреле этого года составит 1,5%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, индексация затронула 17,5 тысяч жителей области.
 
В их числе:
- участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность;
- военнослужащие, получившие заболевание или травму в период военной службы по призыву;
- граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы;
- мужчины и женщины в возрасте 65 и 60 лет и старше, не имеющие 7 лет страхового стажа;
- инвалиды I, II и III групп;
- дети-инвалиды;
- дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца.
 
Обращаем внимание, что в отличие от февральской индексации страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены независимо от факта работы (и работающим, и неработающим пенсионерам).
В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 116 рублей и составят 7840 рублей.
 
Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 207 рублей и составит 32030 рублей.
 
Пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 184 рубля и составит 32209 рублей.
 
Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 140 рублей и составят 9497 рублей.
 
Пенсии детей–инвалидов вырастут на 178,55 рублей и теперь составят 12082,06 рублей.
 
Размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм – в зависимости от конкретного пенсионера.
 
Кроме того, с 1 апреля получателям страховых пенсий увеличена стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла). Теперь его размер составляет 78,58 рубля (ранее он составлял 78,28 рублей). Выплата страховых пенсий в новых размерах будет осуществлена неработающим пенсионерам.
 
Напомним, что в феврале этого года страховые пенсии уже были проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции предшествующего года, который составил 5,4%.
 
Что касается дальнейшего повышения пенсий, у пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.
 
Как и раньше, в 2017 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания.

Источник: Псковская Лента Новостей



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