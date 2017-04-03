В Пскове женщины «серебряного возраста» отметили День смеха анекдотами

В гостиной Псковского Красного Креста состоялась тематическая встреча для пожилых людей «Самый веселый день в году», посвященная Международному Дню смеха.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, эта встреча стала одним из самых беззаботных и веселых мероприятий. Женщины «серебряного возраста» от души смеялись над анекдотами, отвечали на вопросы шуточной викторины «Эрудит», с удовольствием играли в интеллектуально-развлекательную игру «Перевертыши», где участникам необходимо к каждому слову полученной фразы подобрать слово с противоположным по смыслу значением.

«А после проведения шуточного конкурса "А у меня в коротеньких штанишках…" в Гостиной воцарилась благодушная атмосфера юмора и хорошего настроения, которая помогла забыть про заботы и болезни. Уместным завершением этой необыкновенной встречи стало коллективное исполнение песни "Хорошее настроение" из кинофильма "Карнавальная ночь"», - рассказали в Красном Кресте.

Напомним, что тематическая встреча проводилась в рамках проекта «Служба ухода на дому, консультационный пункт и клуб пожилых людей», финансируемом немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в городе Гере.

Источник: Псковская Лента Новостей