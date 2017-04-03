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В Пскове женщины «серебряного возраста» отметили День смеха анекдотами

03.04.2017 12:45 ПЛН, Псков

В гостиной Псковского Красного Креста состоялась тематическая встреча для пожилых людей «Самый веселый день в году», посвященная Международному Дню смеха.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, эта встреча стала одним из самых беззаботных и веселых мероприятий. Женщины «серебряного возраста» от души смеялись над анекдотами, отвечали на вопросы шуточной викторины «Эрудит», с удовольствием играли в интеллектуально-развлекательную игру «Перевертыши», где участникам необходимо к каждому слову полученной фразы подобрать слово с противоположным по смыслу значением.
 
«А после проведения шуточного конкурса "А у меня в коротеньких штанишках…" в Гостиной воцарилась благодушная атмосфера юмора и хорошего настроения, которая помогла забыть про заботы и болезни. Уместным завершением этой необыкновенной встречи стало коллективное исполнение песни "Хорошее настроение" из кинофильма "Карнавальная ночь"», - рассказали в Красном Кресте.
 
Напомним, что тематическая встреча проводилась в рамках проекта «Служба ухода на дому, консультационный пункт и клуб пожилых людей», финансируемом немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в городе Гере. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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