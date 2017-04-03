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Андрей Турчак высказался в Инстаграме «на злобу двух воскресных дней 26 марта и 2 апреля»

03.04.2017 13:07 ПЛН, Псков

«У «поколения нулевых» сейчас не терпящий отлагательства выбор», - об этом написал на своей странице в «Инстаграм» губернатор Псковской области Андрей Турчак, комментируя оппозиционные митинги 26 марта и 2 апреля.
 
 
«На злобу двух воскресных дней 26 марта и 02 апреля сего года. Собственно у "поколения нулевых" сейчас развилка, очень жесткий и не терпящий отлагательства выбор: или опостылевшие лозунги чужих людей с нулевой перспективой, или сами, без воспитателей и специалистов "по борьбе с молодёжью" думать и предъявлять стране и миру СВОЕ @bolshoe_budushee Большое Будущее. Для неумных взрослых - хрен редьки не слаще, для умных - не надо боятся второго», - написал глава региона и отметил на фото «Инстаграм» социального проекта «Большое будущее», направленного на профориентацию подростков, обучающих швейному делу.
 
Напомним, 26 марта по всей стране прокатилась волна антикоррупционных митингов, а 2 апреля на Манежной площади в Москве состоялось несогласованное публичное мероприятие.

Источник: Псковская Лента Новостей



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