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Псковичи предпочитают смартфоны Apple

03.04.2017 13:11 ПЛН, Псков

Tele2 опубликовал рейтинг мобильных устройств за 2016 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, смартфоны заняли 53% от общего числа аппаратов, зарегистрированных в сети Tele2. В Псковской области доля «умных» устройств выросла до 46%.
 
 
Самым популярным смартфоном в сети оператора в Северо-Западном регионе стал Apple iPhone 5S, этим гаджетом пользуется большая часть жителей Архангельской, Калининградской, Мурманской областей и Санкт-Петербурга. На втором месте - брендированный Tele2 Mini, запущенный в продажу год назад. Третий - Apple iPhone 4S. Этот смартфон на первом месте по популярности в Карелии, Псковской, Вологодской и Новгородской областях. За топ-3 следуют несколько моделей Samsung Galaxy.
 
В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит Android: ее доля увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,3 п. п. и составила 84%. Второе место занимает iOS (8%), доля которой выросла за год на 0,9 п. п. Третье место по-прежнему у ОС Windows Phone, однако она потеряла за год 1,2 п. п., заняв 4% от всех операционных устройств.
 
С ростом популярности смартфонов увеличился также и объем передачи данных в сети Tele2. Средний трафик на одного пользователя в 2016 году вырос в три раза. Этому способствовало повсеместное строительство сетей 3G/4G, выход на рынок брендированных смартфонов и выгодные продуктовые предложения оператора. В 2016 году Tele2 предложила своим клиентам тарифы с безлимитным доступом к социальным сетям и популярному мессенджеру WhatsApp, а также ряд услуг, обеспечивающих абонентам комфортный и недорогой доступ в интернет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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