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Март-2017 в России побил температурный рекорд - Вильфанд

03.04.2017 13:27 ПЛН, Псков

Прошедший март оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России, заявил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Оказалось, что это был уникальный март, фантастически теплый март, и речь идет не только о Москве и европейской территории, но и о всей территории России. По проведенным расчетам оказалось, что это был самый теплый март за все годы инструментальных наблюдений», - сказал Р.Вильфанд.

По его словам, среднее мартовское значение температуры по РФ превысило сразу на 1,5 градуса предыдущий рекорд - марта 1990 года.

«Все это благодаря тому, что и европейская территория, и особенно азиатская были необычайно жаркими. Воздушные массы проникали далеко на Западную и Восточную Сибирь. Сложилась ситуация, когда фронтальная зона была смещена далеко к северу, и не было затоков холодного воздуха», - сказал метеоролог.

Он также подчеркнул, что если сравнивать средние температуры за I квартал 2017 года - за январь, февраль и март, - он также окажется самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений. Р.Вильфанд пояснил, что температуры января были около нормы, но зато достаточно теплым был февраль.

Источник: Псковская Лента Новостей



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